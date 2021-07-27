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Соломоплетение, валяние, создание кукол - выставка Светланы Шайновой "Волшебный мир моих увлечений"

27.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соломоплетение, валяние, создание кукол. Своим талантом щедро делится мастерица из Столбцов Светлана Шайнова. Мастер-классы для детей и взрослых проходят в центре культуры, где и разместилась выставка автора "Волшебный мир моих увлечений". О многогранных увлечениях мастера народного творчества Лариса Гулякевич (видео).

Соломоплетение, валяние, создание кукол - выставка Светланы Шайновой "Волшебный мир моих увлечений"




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Соломоплетение, валяние, создание кукол. Своим талантом щедро делится мастерица из Столбцов Светлана Шайнова. Мастер-классы для детей и взрослых проходят в центре...
 
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