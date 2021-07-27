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60-метровая автолестница пополнила автопарк солигорских спасателей
27.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Солигорске высокое новоселье. 16-этажный монолитно-каркасный дом принимает жильцов. Новостройка в 51 метр - одно из трех самых высоких зданий города шахтеров.
Поэтому и безопасность должна быть на высоте. Специальную 60-метровую автолестницу получили солигорские спасатели. Такой спецтехники в их автопарке не было. Она предназначена как для обслуживания высотных зданий (до 19 этажей), так и промышленных объектов.
Пополнение автопарка спецтехники связано с развитием Солигорска. В городе появляется все больше высоких зданий. В чрезвычайных ситуациях наличие современного оборудования у спасателей - возможность противостоять любым угрозам природного и техногенного характера.
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В Солигорске высокое новоселье. 16-этажный монолитно-каркасный дом принимает жильцов. Новостройка в 51 метр - одно из трех самых высоких зданий города шахтеров. ...
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