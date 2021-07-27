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В белорусской столице и области медики приезжают к пациентам для вакцинации против COVID-19
27.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вакцинация против COVID-19 активно продолжается в столице и области. Медики приезжают к пациентам, которые в силу своего возраста и различных заболеваний не могут посетить поликлинику или пункты вакцинации.
С ними же заранее согласовывается дата и время прививки. Процедура бесплатная. Терапевт обязательно измерит температуру и давление. После укола врач остается для проверки самочувствия. Прививают "Спутником V" белорусского производства.
Пункт вакцинации функционирует в центре соцобслуживания Московского района Минска
Заботятся о старшем поколении и в центре соцобслуживания Московского района столицы. Каждую среду здесь открывается пункт вакцинации. Прививку получают в среднем около 30 человек.
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Вакцинация против COVID-19 активно продолжается в столице и области. Медики приезжают к пациентам, которые в силу своего возраста и различных заболеваний не могут...
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