Три новые станции метро откроют в Минске уже в 2023 году

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Продуктивные будни сейчас и у наших метростроителей. Сразу три новые станции откроют в Минске уже в 2023 году. Механизированный комплекс "Алеся" прокладывает левый тоннель на участке от "Аэродромной" до "Неморшанского сада". С конечной станцией "Слуцкий гостинец" соединить подземную магистраль планируют до конца этого года. Из недр земли репортаж Елены Витко.

"Неморшанский сад" утопает в зелени. В основе интерьера "Слуцкого гостинца" узоры известных поясов. На "Аэродромной" же пространство обыгрывает тему полета. Рендеры новых станций метро пока в процессе визуализации.





Сейчас все внимание строительству.







Олег Мохич, исполняющий обязанности начальника участка № 3 строительно-монтажного управления № 1 УП "Минскметрострой":

Данная станция - рабочее название "Лошицкая", дальше "Неморшанский сад". В данный момент перед вами открывается вид вестибюля в полуготовности. Вся высота его 18 метров. После того как здесь переносятся коммуникации, продолжается строительство вестибюля.



И если эту станцию метро строят открытым способом (за процессом в котловане можно наблюдать с высоты птичьего полета или из окон высоток), то здесь основные работы скрылись в недрах земли.





В сутки щит "Алеся" проходит более 10 метров



Вот так изнутри выглядит прокладка тоннеля. Мы находимся буквально с самого края. Здесь работает механизированный комплекс "Алеся". За сутки он прокладывает 8 колец, а это чуть более 11 метров.







Андрей Щечко, замначальника участка № 6 тоннельного отряда № 1 УП "Минскметрострой":

На данный момент мы находимся возле последнего смонтированного кольца. Протяженность тоннеля составляет 1312 колец, уже прошли более 200 колец. Работаем круглосуточно 7 дней в неделю. Бригада работает вахтами - по 12 человек в каждом звене.



У проходчика Антона Герасимовича миссия ответственная. Он управляет 90-метровым щитом "Алеся". Справляться с горными породами приходится буквально на ощупь. Идти строго по траектории помогают современные системы.







Антон Герасимович, проходчик участка № 6 тоннельного отряда № 1 УП "Минскметрострой":





Центральный монитор отвечает за рабочие параметры, здесь мы видим скорость машины, наклон. Давление, которое нужно поддерживать, чтобы земля над машиной не проседала. Вот здесь направление, по которому едем, где будет пролегать путь. Работа немного напряженная, все в цифрах. Это не машина, ты не видишь направления. Но работа интересная.





До конечной станции в южном направлении "Алеся" дойдет к концу года. Пока подземная магистраль растет на участке между "Аэродромной" и "Неморшанским садом".

Сейчас мы находимся на станции метро "Аэродромная". У нее самая высокая степень готовности. К строительству здесь приступили в 2019 году, сегодня же остаются работы по входным группам, частично приступили к отделке. Кстати, именно здесь на перспективу заложили пересадочный узел на четвертую ветку.







Павел Фатеев, начальник участка № 4 тоннельного отряда № 1 УП "Минскметрострой":





Особенность платформенного участка данной станции, как вы видите, в том, что нет колонн. Здесь сводовая конструкция. В ближайшее время ожидаются поставки первого оборудования на станцию.





"Аэродромная" станет одной из самых популярных станций. Расположилась она на месте бывшего аэропорта 1. Сейчас там возводят современный жилой комплекс. Свою оценку жители мегаполиса поставят уже в 2023 году. Затем линия метро будет расширяться в направлении Зеленого Луга. Кстати, с момента открытия третья ветка уже перевезла около 2,5 миллиона пассажиров. Рекордные же цифры для столичного метрополитена еще впереди. В планах четвертая линия метро. Планируется, что она будет кольцевой и надземной.



