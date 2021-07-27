А. Сыч о миграционном кризисе в Литве - обстановка накаляется

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Миграционный кризис в Литве активно развивается и порождает все больше негодования среди населения. Литовцы категорически не согласны с действиями чиновников по размещению беженцев. Места, в которых запланировано строительство пунктов постоянного пребывания нелегалов, находятся в небольших населенных пунктах и на территории школ. Люди выходят на массовые пикеты и блокируют дороги, на что полиция, как и положено демократичной стране, разгоняет толпу дубинками и газом. Есть пострадавшие. Впрочем, пока никакой реакции от Евросоюза и США, как и ожидалось, не последовало. Ведь мы не понимаем - это же другое. Андрей Сыч продолжит.





Вблизи населенного пункта Руднинкай собрались литовцы, которые не готовы мириться с наплевательским отношением со стороны правительства. Без учета их мнения чиновники организуют палаточный лагерь для беженцев, в котором планируют разместить полторы тысячи человек. Чтобы выразить свою позицию и хоть каким-то образом донести ее до представителей власти, местные жители организовали мирные пикеты. Однако вместо диалога они получили неожиданный сюрприз. Когда на улице стемнело, литовские силовики принялись зачищать территорию от гражданских активистов. Резиновые дубинки со свистом полетели по несогласным.

В процессе хаотичной силовой зачистки многие присутствующие получили травмы. Людям понадобилась помощь медиков. Силовики без разбора использовали газ против женщин и стариков. Люди кашляли и, задыхаясь, теряли сознание.



Подобное отношение к мирным протестующим явно не соответствует высоким нормам прав человека в Евросоюзе. Однако никакой критики откровенной карательной операции против несогласных в Европе не слышно. Молчат в ПАСЕ и ОБСЕ.



Кризис в Евросоюзе









Станисловас Томас, адвокат, профессор, доктор юридических наук парижского университета Сорбонна:





Европейский союз, к сожалению, в большом кризисе. Для них права человека, где-нибудь в Зимбабве намного важнее, чем права человека в Литве. То есть ты в своем огороде не навел порядок, а идешь в совершенно дальние страны.





Конфронтация в Литве будет усиливаться





Несмотря на то что правозащитные институты молчат и не задаются вопросом, кто же отдал приказ настолько жестоко подавить инакомыслие в Литве, люди делают эти выводы самостоятельно. Литовцы понимают, что действующая власть не способна справиться со сложившейся ситуацией в стране. Да и многие потихоньку начинают задаваться вопросом, как Литва оказалась в таком положении. Ярким примером является петиция об отставке главы Министерства иностранных дел, который с треском провалил переговоры с Ираком о депортации мигрантов. После инцидента с бесчеловечным отношением к собственным гражданам конфронтация в стране между властью, простыми литовцами и мигрантами будет ежедневно усиливаться.







Юрий Шевцов, политолог:





Я думаю, что стоит ожидать, если это все будет радикализироваться, усиления потока нелегальной миграции из Литвы в богатые страны старой Европы по уже существующим каналам. Скорее всего беженцы, которые идут через Беларусь в Литву, не будут так стремиться попасть в руки литовским пограничникам, как сегодня, и тогда их, возможно, придется ловить на гораздо большем пространстве, чем приграничные территории.







Литва уже не в состоянии справиться с ситуацией самостоятельно





Признанием этого факта является намерение ввести в регионе режим чрезвычайного положения. Это позволит правительству применять военных для подавления бунтов в лагерях мигрантов и разгона мирных пикетов гражданского населения. Литва становится эпицентром социальной и гуманитарной напряженности в Европе.







