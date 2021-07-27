ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Стариков: Миграционная позиция Литвы может привести к серьезному политическому кризису

27.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Все, что сейчас происходит  в Литве, может перерасти в серьезный политический кризис  с дальнейшей сменой власти. Такое мнение нашему каналу озвучил российский политолог Андрей Стариков.  

Нынешние действия чиновников соседней страны демонстрируют на самом деле  только панику.  И  такая истерия приводит к еще более нелогичным и глупым решениям. 


Андрей Стариков,  политолог, руководитель информационного агентства Baltnews:    

Это паника, истерика, попытка сделать что-то. Эти шаги не дают реального результата, как просьба о помощи у ЕС, у соседей обмотать приграничье колючей проволокой. Как крики о том, что нужно увеличивать бюджеты МВД и погранслужбы, вкидывать деньги, вкидывать ресурсы, людей, чтобы что-то с этим делать, но ситуацию это не меняет и не изменит. Поэтому давление со стороны литовского общества на власть будет все более сильным, действия литовских властей далее будут все более истеричны, нелогичны, непоследовательны и паникерские. 


"Не исключаю, что действительно все это приведет к весьма серьезному политическому, я думаю, парламентскому кризису, может быть, с уходом в отставку министерств, падением правительства. Не исключены и внутренние потрясения, так как беженцы сейчас очень капризная публика. Приезжая в Литву, они думают, что попадают в европейскую страну, но это не так.  Литва это не Германия, не Франция, беднее", - добавил  политолог.



Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все, что сейчас происходит  в Литве, может перерасти в серьезный политический кризис  с дальнейшей сменой власти. Такое мнение нашему каналу озвучил российский...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by