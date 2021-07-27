А. Стариков: Миграционная позиция Литвы может привести к серьезному политическому кризису

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Все, что сейчас происходит в Литве, может перерасти в серьезный политический кризис с дальнейшей сменой власти. Такое мнение нашему каналу озвучил российский политолог Андрей Стариков.

Нынешние действия чиновников соседней страны демонстрируют на самом деле только панику. И такая истерия приводит к еще более нелогичным и глупым решениям.







Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews:

Это паника, истерика, попытка сделать что-то. Эти шаги не дают реального результата, как просьба о помощи у ЕС, у соседей обмотать приграничье колючей проволокой. Как крики о том, что нужно увеличивать бюджеты МВД и погранслужбы, вкидывать деньги, вкидывать ресурсы, людей, чтобы что-то с этим делать, но ситуацию это не меняет и не изменит. Поэтому давление со стороны литовского общества на власть будет все более сильным, действия литовских властей далее будут все более истеричны, нелогичны, непоследовательны и паникерские.





"Не исключаю, что действительно все это приведет к весьма серьезному политическому, я думаю, парламентскому кризису, может быть, с уходом в отставку министерств, падением правительства. Не исключены и внутренние потрясения, так как беженцы сейчас очень капризная публика. Приезжая в Литву, они думают, что попадают в европейскую страну, но это не так. Литва это не Германия, не Франция, беднее", - добавил политолог.



