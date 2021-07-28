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Картина дня: визит делегации Курчатовского института, электронные медкарты и поле подсолнухов
28.07.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 27 июля
Президент Беларуси
Во время встречи
Синергия научного
Во время встречи
Ученые Беларуси и России
Дмитрий Мезенцев
Министр иностранных дел Владимир Макей принял участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, которое прошло в Минске в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ. В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Беларуси
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СЕГОДНЯ
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 29 июля
Международный день тигра.
140 лет назад родился Машков Илья Иванович, русский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР (1928). Один из основателей объединения "Бубновый валет". Умер в 1944 году.
40 лет назад родилась Глазкова Анна Леонидовна, белорусская спортсменка (гимнастика художественная, групповые упражнения), мастер спорта Беларуси (1995), мастер спорта Беларуси международного класса (1998), заслуженный мастер спорта Беларуси (1998). Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000). Чемпионка мира в многоборье, серебряный призер в упражнениях с обручами и лентами, мячами (1998). Неоднократная победительница и призер международных турниров, турниров серии Гран-при, Кубков мира, чемпионатов и Кубков Беларуси.
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ВЧЕРА Картина дня. 27 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Национального исследовательского центра...
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