Картина дня: визит делегации Курчатовского института, электронные медкарты и поле подсолнухов

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 27 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком. Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в мире - начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. Россияне - главные партнеры ученых Беларуси во многих исследованиях. Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне, заявил Михаил Ковальчук. Беларусь и Россия планируют создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства .





Во время встречи

Синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с делегацией Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия) под руководством президента НИЦ Михаила Ковальчука.





Во время встречи

Ученые Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.





Дмитрий Мезенцев

Министр иностранных дел Владимир Макей принял участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, которое прошло в Минске в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ. В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Беларуси подчеркнул роль СНГ как важной региональной организации и уникальной диалоговой площадки, отвечающей интересам государств - участников СНГ.





Владимир Макей

В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на хранение корпоративные облигации в юанях.

Белорусские аграрии намолотили 2 млн т зерна .





Фото из архива

Неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочных работ , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Фото из архива

Минздрав утвердил инструкцию о порядке формирования электронных медкарты и личного кабинета пациента.

Максимально травмируемый возраст детей - 10-14 лет , сообщил главный внештатный детский ортопед-травматолог Министерства здравоохранения, ведущий научный сотрудник лаборатории заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков. Врач назвал наиболее типичные для разных возрастных групп детей травмы .

За сутки в Беларуси зарегистрированы 525 пациентов с COVID-19 , выписаны 468.





Фото из архива

Министр образования Игорь Карпенко принял участие в открытии военно-патриотического лагеря "Призывник" для воспитанников Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа №2 деревообработки, который разместился на базе 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке. По словам министра, важно воспитывать молодое поколение на примерах героической истории Великой Отечественной войны.





Игорь Карпенко. Фото из архива

На отдельные специальности в вузах конкурс доходит до 3-5 человек на место, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Белпочта" рассказала, кого коснутся изменения порядка сбора НДС с коммерческих отправлений в ЕС.

ФОТОФАКТ: Огромное поле подсолнухов в Гродненском районе





ФОТОФАКТ: Около 30 телят получили нынешней весной на ферме по разведению оленей в Калинковичском районе





Олени с приплодом в вольере фермы

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 июля

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В пресс-центре БЕЛТА состоится пресс-конференция "Строительная отрасль: перспективы развития". Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по тел.: 8 017 3636756, 8029 3943-24, электронной почте: akopitovskaya@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Чтобы помнили. Последняя военная операция на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Освобождение западных рубежей страны". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 июля

Международный день тигра.

140 лет назад родился Машков Илья Иванович, русский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР (1928). Один из основателей объединения "Бубновый валет". Умер в 1944 году.

40 лет назад родилась Глазкова Анна Леонидовна, белорусская спортсменка (гимнастика художественная, групповые упражнения), мастер спорта Беларуси (1995), мастер спорта Беларуси международного класса (1998), заслуженный мастер спорта Беларуси (1998). Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000). Чемпионка мира в многоборье, серебряный призер в упражнениях с обручами и лентами, мячами (1998). Неоднократная победительница и призер международных турниров, турниров серии Гран-при, Кубков мира, чемпионатов и Кубков Беларуси.

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