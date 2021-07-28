ЕСПЧ запретил России экстрадировать на родину еще одного белоруса

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил России выдавать Беларуси еще одного участника протестов августа 2020 года. Об этом сообщает российский комитет «Гражданское содействие».

Применение правила 39 («обеспечительные судебные меры») регламента ЕСПЧ относительно белоруса, которому грозила экстрадиция на родину, добился адвокат комитета. Отметим, согласно данному правилу, заявитель не может быть возвращен в Беларусь до вынесения окончательного решения Европейским судом по правам человека.

Правило 39 – это срочная защитная мера, применяемая в исключительных случаях. Ее цель – обязать государство неотложно действовать для сохранения жизни и здоровья заявителя (например, отказать в экстрадиции в страну, где заявителю грозит опасность).

ЕСПЧ подчеркнул необходимость сохранения анонимности белоруса в целях безопасности и не его озвучил имя.

На прошлой неделе ЕСПЧ запретил высылать в Беларусь бойца Алексея Кудина (он участвовал в протестах после президентских выборов в 2020 году), однако это не помешало российскому суду принять решение о его экстрадиции.

Напомним, ранее Генпрокуратура Беларуси отправляла в Литву запрос от экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Но литовская сторона отказалась выдавать Тихановскую.