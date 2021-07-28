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Системы видеонаблюдения за лесом позволяют оперативно выявлять очаги возгорания

28.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Современные видеосистемы применяют лесничие Витебской области в борьбе с лесными пожарами. С начала года на севере страны случилось 15 огненных ЧП (для сравнения: в первом полугодии 2020 года в пять раз меньше). Огнем повреждены насаждения на площади почти 25 гектаров. В подавляющем большинстве случаев в возгорании леса и торфяников виноват человек. Оперативно выявлять очаги позволяют системы видеонаблюдения за лесом. Их в Витебской области 99. Семь работают онлайн и через интернет могут передавать картинку на планшет, компьютер или смартфон. Системы видеоконтроля покрывают практически всю территорию лесного фонда Витебской области. 

В Витебской области лес покрывает 42 процента общей площади. Во всех лесхозах сохраняется третий класс пожарной опасности.  

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Современные видеосистемы применяют лесничие Витебской области в борьбе с лесными пожарами. С начала года на севере страны случилось 15 огненных ЧП (для сравнения: в...
 
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