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И. Карпенко: Важно формировать у подрастающего поколения правильные представления о воинской службе и долге

28.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Марьиной Горке состоялось торжественное открытие военного спортивно-патриотического лагеря "Призывник". Как отметил министр образования Игорь Карпенко, важно формировать у подрастающего поколения правильные представления о воинской службе и долге. За 10 дней 15 воспитанников Могилевского государственного специального профессионально-технического училища не только отдохнут, но и получат первые азы воинской службы. А для более активного отдыха министр образования подарил ребятам спортивный инвентарь.

Около 250 тысяч детей уже оздоровились в спортивно-оздоровительных лагерях.   

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Теги: Брест
 
 
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В Марьиной Горке состоялось торжественное открытие военного спортивно-патриотического лагеря "Призывник". Как отметил министр образования Игорь Карпенко, важно...
 
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