|
И. Карпенко: Важно формировать у подрастающего поколения правильные представления о воинской службе и долге
28.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Марьиной Горке состоялось торжественное открытие военного спортивно-патриотического лагеря "Призывник". Как отметил министр образования Игорь Карпенко, важно формировать у подрастающего поколения правильные представления о воинской службе и долге. За 10 дней 15 воспитанников Могилевского государственного специального профессионально-технического училища не только отдохнут, но и получат первые азы воинской службы. А для более активного отдыха министр образования подарил ребятам спортивный инвентарь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И. Карпенко: Важно формировать у подрастающего поколения правильные представления о воинской службе и долге
В Марьиной Горке состоялось торжественное открытие военного спортивно-патриотического лагеря "Призывник". Как отметил министр образования Игорь Карпенко, важно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)