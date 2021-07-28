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О фундаментальной и прикладной науке говорили на встрече А. Лукашенко с делегацией Курчатовского института
28.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО фундаментальной и прикладной науке говорили накануне во Дворце Независимости. Речь шла, в частности, о развитии ядерных технологий и о том, как придать им импульс.
В Минске с визитом находится делегация Курчатовского института. С руководством российского исследовательского центра перспективы сотрудничества обсудил Президент. По словам Александра Лукашенко, встреча может стать исторической. Партнерство в этой сфере может быть более продуктивным, поскольку российские коллеги занимают ведущие позиции в мире: от самых современных научных разработок до мирного атома.
Курчатовский институт оказывал поддержку белорусским коллегам при возведении АЭС
Это направление также планируют расширять. В частности, использовать опыт наших специалистов для строительства таких уникальных объектов за рубежом.
Беларусь сохранила науку на достойном уровне
Руководство института высоко оценило компетенции наших специалистов. Беларусь – единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне, отметили российские гости. В нашей стране успешно работают различные научные институты. Все это - прочная основа для эффективного взаимодействия.
Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в мире, начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. Россияне - главные партнеры ученых Беларуси во многих исследованиях.
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О фундаментальной и прикладной науке говорили на встрече А. Лукашенко с делегацией Курчатовского института
О фундаментальной и прикладной науке говорили накануне во Дворце Независимости. Речь шла, в частности, о развитии ядерных технологий и о том, как придать им...
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