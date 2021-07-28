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О фундаментальной и прикладной науке говорили на встрече А. Лукашенко с делегацией Курчатовского института

28.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О фундаментальной и прикладной науке говорили накануне во Дворце Независимости. Речь шла, в частности, о развитии ядерных технологий и о том, как придать им импульс.

В Минске с визитом находится делегация Курчатовского института. С руководством российского исследовательского центра перспективы сотрудничества обсудил Президент. По словам Александра Лукашенко, встреча может стать исторической. Партнерство в этой сфере может быть более продуктивным, поскольку российские коллеги занимают ведущие позиции в мире: от самых современных научных разработок до мирного атома.


Курчатовский институт оказывал поддержку белорусским коллегам при возведении АЭС


Это направление также планируют расширять. В частности, использовать опыт наших специалистов для строительства таких уникальных объектов за рубежом.

Беларусь сохранила науку на достойном уровне 

Руководство института высоко оценило компетенции наших специалистов. Беларусь – единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне, отметили российские гости. В нашей стране успешно работают различные научные институты. Все это - прочная основа для эффективного взаимодействия.

О фундаментальной и прикладной науке говорили на встрече А. Лукашенко с делегацией Курчатовского института


Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в мире, начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. Россияне - главные партнеры ученых Беларуси во многих исследованиях.

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Теги: Минск
 
 
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О фундаментальной и прикладной науке говорили накануне во Дворце Независимости. Речь шла, в частности, о развитии ядерных технологий и о том, как придать им...
 
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