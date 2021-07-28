А. Стариков: Миграционный кризис в Литве приведет к падению правительства

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Миграционный кризис может привести к серьезным политическим и социальным проблемам в Литве. Такое мнение каналу "Беларусь 1" высказал российский политолог Андрей Стариков. По словам эксперта, неспособность литовских политиков справиться с ситуацией приведет к еще большему наплыву нелегальных мигрантов, что рано или поздно заставит Брюссель взять ситуацию под свой контроль.