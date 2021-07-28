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А. Стариков: Миграционный кризис в Литве приведет к падению правительства
28.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Миграционный кризис может привести к серьезным политическим и социальным проблемам в Литве. Такое мнение каналу
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Миграционный кризис может привести к серьезным политическим и социальным проблемам в Литве. Такое мнение каналу "Беларусь 1" высказал российский политолог Андрей...
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