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Выставку одной картины Монаса Моносзона о воссоединении Западной Беларуси и БССР представили в НХМ

28.07.2021 10:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка одной картины Монаса Моносзона "Встреча советских танкистов в Западной Белоруссии" открылась в Национальном художественном музее ко Дню народного единства, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Монас Моносзон был свидетелем воссоединения Западной Беларуси и БССР в 1939 году. Его обобщающая работа на эту тему посвящена встрече танкистов на улицах Белостока. Город и персонажи полотна проступают как сквозь дымку утренней зари. Могучая бронированная машина в центре площади не столько отпугивает, сколько, как магнит, притягивает к себе разных людей, не скрывающих своего интереса, радости, счастья и других светлых чувств. Сложная многофигурная композиция демонстрирует профессиональное мастерство молодого художника, а также умение схватить и донести до зрителя нужную эмоцию", - рассказали организаторы.

Картина "Встреча советских танкистов в Западной Белоруссии" помогает любому посетителю музея визуализировать событие, позволившее белорусскому народу окончательно обрести единство.

Монас Моносзон - белорусский живописец, выпускник Витебского художественного училища, участник Великой Отечественной войны. Работал преимущественно в историческом и бытовом жанрах. Исторические события отражены в произведениях "Вступление Красной армии в Минск 11 ноября 1920 года", "Выступление М.И. Калинина перед рабочими Минска в 1919 году", "Максим Богданович и Змитрок Бядуля в 1916 году в Минске". Среди них почетное место занимает полотно "Встреча советских танкистов в Западной Белоруссии" 1940 года - пример живописи, созданной по методу социалистического реализма.

Выставка будет работать до 4 октября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Картина "Встреча советских танкистов в Западной Белоруссии" помогает любому посетителю музея визуализировать событие, позволившее белорусскому народу...
 
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