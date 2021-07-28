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Герою Советского Союза Мичурину на его 105-летие вручили поздравление и подарки от Президента

28.07.2021 11:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герою Советского Союза Василию Мичурину сегодня исполнилось 105 лет. Поздравительное послание и подарки от Президента Беларуси по случаю выдающегося юбилея ветерану вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Многочисленные поздравления Василий Сергеевич принимает сегодня в основном дистанционно. После успешно перенесенной операции ветеран находится в доме-интернате "Комфортная жизнь", где ему обеспечен постоянный профессиональный уход.

Учитывая возраст, состояние здоровья и эпидемическую обстановку, масштабного празднования юбиляр не устраивал и гостей не созывал. Но был рад и растроган, получив в свой день рождения лично от начальника Генштаба поздравительное послание главы государства, цветы и подарки.

Герою Советского Союза Мичурину на его 105-летие вручили поздравление и подарки от Президента

Герою Советского Союза Мичурину на его 105-летие вручили поздравление и подарки от Президента

Как рассказали в Министерстве обороны, Василий Мичурин участвовал в Советско-финляндской и Великой Отечественной войнах с первого до последнего их дня.

Звания Героя Советского Союза удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Тогда ему было 24 года. В августе 1940-го он стал курсантом Минского военно-политического училища, Великая Отечественная война застала его под белорусской столицей. Фронтовыми дорогами, сражаясь с врагом, он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин. Дорогой ценой дались ему боевые награды - два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медаль "За боевые заслуги" при освобождении Гомеля и Слуцка, Барановичей и Бреста. За освобождение Варшавы и бои в Восточной Пруссии он получил второй орден Отечественной войны II степени.

Сегодня в Беларуси остались два Героя Советского Союза - Василий Сергеевич Мичурин и Иван Ильич Кустов.

/Будет дополнено/.-0-

Герою Советского Союза Мичурину на его 105-летие вручили поздравление и подарки от Президента

Фото "Ваяр"

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Многочисленные поздравления Василий Сергеевич принимает сегодня в основном дистанционно. После успешно перенесенной операции ветеран находится в доме-интернате...
 
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