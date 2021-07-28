Хренин дал оценку состоянию и перспективам развития международной безопасности

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин дал оценку состоянию и перспективам развития региональной и международной безопасности во время очередного совещания министров обороны Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с повесткой дня совещания стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности и мер по их нейтрализации. При обмене мнениями Виктор Хренин довел позицию белорусской стороны по данной теме. C 2015 года Беларусь в организации имеет статус наблюдателя.

Кроме того, глава белорусского оборонного ведомства провел двусторонние встречи с министрами обороны Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Индия. Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития двусторонних отношений, намечены пути дальнейшего взаимодействия на ближайшую перспективу.-0-