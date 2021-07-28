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ФОТОФАКТ: Христиане приняли крещение в водах Немана
28.07.2021 11:37 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в день памяти святого равноапостольного князя Владимира вблизи Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря на реке Неман была совершена торжественная крещальная Божественная литургия. Суть богослужения заключается в соединении двух таинств - крещения и евхаристии - в одно богослужение. Само крещение совершалось в водах реки Неман. Возглавил богослужения благочинный Новогрудского округа протоиерей Анатолий Герасимук.
В нынешнем году торжественно приняли таинство крещения 5 человек - дети, взрослые и пожилые люди.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Суть богослужения заключается в соединении двух таинств - крещения и евхаристии - в одно богослужение. Само крещение совершалось в водах реки Неман. Возглавил...
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