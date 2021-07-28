ФОТОФАКТ: Христиане приняли крещение в водах Немана

Источник материала: БелТА

28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в день памяти святого равноапостольного князя Владимира вблизи Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря на реке Неман была совершена торжественная крещальная Божественная литургия. Суть богослужения заключается в соединении двух таинств - крещения и евхаристии - в одно богослужение. Само крещение совершалось в водах реки Неман. Возглавил богослужения благочинный Новогрудского округа протоиерей Анатолий Герасимук.

В нынешнем году торжественно приняли таинство крещения 5 человек - дети, взрослые и пожилые люди.-0-

Фото Леонида Щеглова







































