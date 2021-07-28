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В Беларуси меняются правила любительской рыбалки

28.07.2021 11:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси обновляются правила любительской рыбалки, ведения рыболовного хозяйства, особенности сбыта и хранения рыболовных снастей. Соответствующий указ №284 от 21 июля опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Указ определяет полномочия Минсельхозпрода в сфере проведения единой государственной политики в области рыболовства и ведения рыболовного хозяйства.

Основные изменения вступят в силу через год после опубликования документа (год дается БООР, Совмину и Минсельхозпроду для приведения в соответствие с указом необходимых НПА и договоров).

Правила любительского рыболовства определяют классификацию угодий, а также где возможна платная и бесплатная рыбалка. Бесплатно может будет ловить рыбу в угодьях фонда запаса и в фонде рыболовных угодий, предоставленных в аренду или в безвозмездное пользование только для промыслового рыболовства.

Льготы при платной рыбалке будут предоставлены:

  • Ветеранам ВОВ,
  • Инвалидам I и II групп,
  • Пенсионерам,
  • Ветеранам боевых действий,
  • Детям до 16 лет,
  • Гражданам, зарегистрированным по месту жительства в населенных пунктах, определяемых в договорах аренды рыболовных угодий или в решениях о предоставлении рыболовных угодий в безвозмездное пользование.

Также изменения коснутся и некоторых других правил рыболовства в нашей стране:

  • Снимается запрет на использование осветительных приборов на рыбалке,
  • Снимаются ограничения на лов бычка, ротана-головешки, американского сомика и некоторых других рыб,
  • Ловить рыбу разрешат с использованием кивковых и донных удочек всех систем, спиннингов, сачков, багориков,
  • Подводная рыбалка будет разрешена только на определенных водоемах (при себе нужно иметь удостоверения на право такого рыболовства),
  • Продавать сети, сетематериалы и другие орудия ловли рыбы и водных животных можно будет только ИП и юрлицам (и только при наличии разрешения),
  • На бесплатной рыбалке можно выловить не более 5 килограмм рыбы (если одна рыба весит более 5 килограмм – не более одной штуки), а рыбы-наживки – не более 30 штук в сутки.

Ознакомиться с полным перечнем нововведений можно на Национальном правовом интернет-портале.

 
 
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В Беларуси обновляются правила любительской рыбалки, ведения рыболовного хозяйства, особенности сбыта и хранения рыболовных снастей.
 
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