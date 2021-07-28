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В Беларуси меняются правила любительской рыбалки
28.07.2021 11:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси обновляются правила любительской рыбалки, ведения рыболовного хозяйства, особенности сбыта и хранения рыболовных снастей. Соответствующий указ №284 от 21 июля
Указ определяет полномочия Минсельхозпрода в сфере проведения единой государственной политики в области рыболовства и ведения рыболовного хозяйства.
Основные изменения вступят в силу через год после опубликования документа (год дается БООР, Совмину и Минсельхозпроду для приведения в соответствие с указом необходимых НПА и договоров).
Правила любительского рыболовства определяют классификацию угодий, а также где возможна платная и бесплатная рыбалка. Бесплатно может будет ловить рыбу в угодьях фонда запаса и в фонде рыболовных угодий, предоставленных в аренду или в безвозмездное пользование только для промыслового рыболовства.
Льготы при платной рыбалке будут предоставлены:
Также изменения коснутся и некоторых других правил рыболовства в нашей стране:
Ознакомиться с полным перечнем нововведений можно на Национальном правовом интернет-портале.
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В Беларуси обновляются правила любительской рыбалки, ведения рыболовного хозяйства, особенности сбыта и хранения рыболовных снастей.
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