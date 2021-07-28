В Беларуси меняются правила любительской рыбалки

В Беларуси обновляются правила любительской рыбалки, ведения рыболовного хозяйства, особенности сбыта и хранения рыболовных снастей. Соответствующий указ №284 от 21 июля опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Указ определяет полномочия Минсельхозпрода в сфере проведения единой государственной политики в области рыболовства и ведения рыболовного хозяйства.

Основные изменения вступят в силу через год после опубликования документа (год дается БООР, Совмину и Минсельхозпроду для приведения в соответствие с указом необходимых НПА и договоров).

Правила любительского рыболовства определяют классификацию угодий, а также где возможна платная и бесплатная рыбалка. Бесплатно может будет ловить рыбу в угодьях фонда запаса и в фонде рыболовных угодий, предоставленных в аренду или в безвозмездное пользование только для промыслового рыболовства.

Льготы при платной рыбалке будут предоставлены:

Ветеранам ВОВ,

Инвалидам I и II групп,

Пенсионерам,

Ветеранам боевых действий,

Детям до 16 лет,

Гражданам, зарегистрированным по месту жительства в населенных пунктах, определяемых в договорах аренды рыболовных угодий или в решениях о предоставлении рыболовных угодий в безвозмездное пользование.

Также изменения коснутся и некоторых других правил рыболовства в нашей стране:

Снимается запрет на использование осветительных приборов на рыбалке,

Снимаются ограничения на лов бычка, ротана-головешки, американского сомика и некоторых других рыб,

Ловить рыбу разрешат с использованием кивковых и донных удочек всех систем, спиннингов, сачков, багориков,

Подводная рыбалка будет разрешена только на определенных водоемах (при себе нужно иметь удостоверения на право такого рыболовства),

Продавать сети, сетематериалы и другие орудия ловли рыбы и водных животных можно будет только ИП и юрлицам (и только при наличии разрешения),

На бесплатной рыбалке можно выловить не более 5 килограмм рыбы (если одна рыба весит более 5 килограмм – не более одной штуки), а рыбы-наживки – не более 30 штук в сутки.

Ознакомиться с полным перечнем нововведений можно на Национальном правовом интернет-портале.