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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 июля из-за гроз

28.07.2021 12:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни. Днем в отдельных районах возможен град. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля. Днем будет 24-29 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 30-32.-0-

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Теги: Минск
 
 
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В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах...
 
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