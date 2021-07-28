Tesla впервые заработала более $1 млрд чистой прибыли

Источник материала: БT

Квартальная выручка Tesla впервые в истории превысила миллиард долларов. Выручка же за три месяца составила почти 12 миллиардов, из них 10 компании принесли продажи электрокаров. Tesla занимается также энергетическим бизнесом, включая солнечную энергию для домов и предприятий, что принесло компании на 60 % больше, чем в прошлом квартале, а именно 801 миллион долларов.



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