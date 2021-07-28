Зарплата бюджетников в июне выросла до 1 167 BYN

Источник материала: БT

Зарплата работников бюджетных организаций выросла. Об этом свидетельствуют данные Белстата за июнь. В сравнении с маем зарплата в бюджетной сфере выросла с учетом инфляции в среднем почти на 2 % - до 1 167 рублей. Учителя в среднем по стране в своих расчетниках за июнь увидели цифру в 1 240 рублей, воспитатели детских садов - 928 рублей, а профессорско-преподавательского состав порядка 2 155 рублей. В здравоохранении средняя зарплата врачей в июне достигла 2 192 рубля, а среднего медперсонала - 1 342. За июнь зарплаты врачей с поправкой на инфляцию просели на 3,5 %.



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