ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зарплата бюджетников в июне выросла до 1 167 BYN

28.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Зарплата работников бюджетных организаций выросла. Об этом свидетельствуют данные Белстата за июнь. В сравнении с маем зарплата в бюджетной сфере выросла с учетом инфляции в среднем почти на 2 % - до 1 167 рублей. Учителя в среднем по стране в своих расчетниках за июнь увидели цифру в 1 240 рублей, воспитатели детских садов - 928 рублей, а профессорско-преподавательского состав порядка 2 155 рублей. В здравоохранении средняя зарплата врачей в июне достигла 2 192 рубля, а среднего медперсонала - 1 342. За июнь зарплаты врачей с поправкой на инфляцию просели на 3,5 %. 

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплата работников бюджетных организаций выросла. Об этом свидетельствуют данные Белстата за июнь. В сравнении с маем зарплата в бюджетной сфере выросла с учетом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Выставку одной картины Монаса Моносзона о воссоединении Западной Беларуси и БССР представили в НХМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by