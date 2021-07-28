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БГУИР поднялся на 307 позиций в мировом рейтинге университетов Webometrics

28.07.2021 13:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летнем рейтинге Webometrics Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники поднялся на 307 позиций и вошел в 10% лучших мировых университетов, заняв в мировом рейтинге 3279-ю позицию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Всего в общий рейтинг включены более 31 тыс. мировых университетов, среди которых 57 учреждений образования Беларуси.

В мировых рейтингах БГУИР входит в тройку национальных лидеров в QS, занимая позицию "1001-1200", в Impact Rankings вуз находится в позиции "1001+".-0-

БНТУ поднялся в мировом рейтинге университетов Webometrics

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в общий рейтинг включены более 31 тыс. мировых университетов, среди которых 57 учреждений образования Беларуси.
 
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