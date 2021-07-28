Историки должны максимально правдиво показывать события ВОВ на территории Беларуси - Жилинский

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки должны максимально правдиво показывать события военных лет на территории Беларуси, заявил сегодня журналистам ректор Института подготовки научных кадров НАН Марат Жилинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время происходят очень серьезные нападки на нашу страну, инсинуации, фальсификации событий Отечественной войны. Я считаю, что к этому относиться надо очень агрессивно. Мы в последние годы себя убаюкали, посчитали, что мы такие "памяркоўныя", у нас такая история и никто нас не тронет. Еще как тронут. Поэтому я считаю, что историки, в том числе и школьные учителя, должны максимально правдиво показывать те события, которые происходили на территории Беларуси", - сказал Марат Жилинский.

Он также назвал основные направления, где происходят фальсификации. "Сегодня основные усилия фальсификаторов сосредоточены на внедрении в сознание мировой общественности антиисторических идей схожести целей и внешней политики СССР и фашистской Германии в том, что эти страны ставили целью захват Европы, мировое господство. Фальсификаторы искажают образ советских воинов и советских Вооруженных Сил в лице Красной армии, представляя их в виде насильников, мародеров, принесших в Европу не освобождение, а якобы оккупацию и разрушение. Кроме того, оппоненты значительно преувеличивают данные о потерях советских войск в ходе военных действий в целях обвинения командования всех уровней в бесчеловечности и бессмысленности жертв. В том числе они дискредитируют деятельность прославленных полководцев, тех, кого в народе называют Маршалами Победы, а также преуменьшают значение освободительной миссии СССР в Европе, принижают роль Советского Союза в спасении человечества от порабощения нацистской Германией и ее союзниками", - подчеркнул ректор.

"Одно из основных направлений фальсификации истории Великой Отечественной войны относительно нашей страны - отрицание всенародного характера борьбы с нацистскими захватчиками на территории Беларуси, будто бы всенародная борьба придумана советской пропагандой уже после войны, а белорусские партизаны - только заброшенная из-за линии фронта малочисленная группа НКВД", - добавил Марат Жилинский.-0-