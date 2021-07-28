ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характер - Шойгу

28.07.2021 13:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегические военные маневры "Запад-2021", которые проведут осенью Россия и Беларусь, носят сугубо оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС, сообщает ТАСС.

"Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нем пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза", - сказал Сергей Шойгу.

При этом он отметил, что Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси Восток - Запад. "Мы выступаем за сбалансированное развитие взаимодействия в оборонной сфере, обеспечивающее своевременное, адекватное, а главное - эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности", - сказал Сергей Шойгу.

Важным аспектом международной стабильности он назвал урегулирование региональных конфликтов. "Активно содействуем этому процессу. Наглядные примеры - Сирия и Нагорный Карабах", - сказал министр.

Министр обороны РФ также заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала Североатлантического альянса вблизи границ России и Беларуси. "Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Беларуси. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск", - сказал Сергей Шойгу.

В качестве примера министр привел учения Defender Europe с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса. "Запад отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности, в том числе отведение районов учений от линии соприкосновения и мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе", - отметил Сергей Шойгу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение...
 
Новости дня
Новости общества
 
БГУИР поднялся на 307 позиций в мировом рейтинге университетов Webometrics
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by