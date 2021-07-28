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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегические военные маневры "Запад-2021", которые проведут осенью Россия и Беларусь, носят сугубо оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС , сообщает ТАСС.

"Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нем пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза", - сказал Сергей Шойгу.

При этом он отметил, что Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси Восток - Запад. "Мы выступаем за сбалансированное развитие взаимодействия в оборонной сфере, обеспечивающее своевременное, адекватное, а главное - эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности", - сказал Сергей Шойгу.

Важным аспектом международной стабильности он назвал урегулирование региональных конфликтов. "Активно содействуем этому процессу. Наглядные примеры - Сирия и Нагорный Карабах", - сказал министр.

Министр обороны РФ также заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала Североатлантического альянса вблизи границ России и Беларуси. "Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Беларуси. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск", - сказал Сергей Шойгу.

В качестве примера министр привел учения Defender Europe с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса. "Запад отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности, в том числе отведение районов учений от линии соприкосновения и мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе", - отметил Сергей Шойгу.-0-