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Белорусские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх
28.07.2021 14:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"По прилете воины прошли таможенный и усиленный санитарный контроль. В настоящее время со всеми участниками АрМИ на территории учебного центра НОАК в городе Корла проводятся карантинные мероприятия, после которых команды смогут приступить к тренировкам", - рассказали в ведомстве.
В Китае пройдут конкурсы "Суворовский натиск", "Чистое небо" и "Безопасная среда".-0-
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В Китае пройдут конкурсы "Суворовский натиск", "Чистое небо" и "Безопасная среда".
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