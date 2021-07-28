Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"По прилете воины прошли таможенный и усиленный санитарный контроль. В настоящее время со всеми участниками АрМИ на территории учебного центра НОАК в городе Корла проводятся карантинные мероприятия, после которых команды смогут приступить к тренировкам", - рассказали в ведомстве.

В Китае пройдут конкурсы "Суворовский натиск", "Чистое небо" и "Безопасная среда".-0-