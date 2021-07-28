ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" предложили признать террористической

28.07.2021 14:21 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с законом "О борьбе с терроризмом" по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

В Генпрокуратуре отметили, что это формирование создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Хофмана Дениса Васильевича, 1986 года рождения. Цель ее деятельности - объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах в Беларуси.

Для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и Telegram-каналы. В них подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям.

В качестве координаторов преступной деятельности выступали граждане стран Евросоюза и проживающие там граждане Беларуси.

"Руководители и активные участники этой структуры приступили к непосредственному совершению актов терроризма для дестабилизации общественного порядка, оказания насильственного воздействия на органы власти", - отметили в Генпрокуратуре.

С апреля 2021 года в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта.

По фактам совершения членами этой организации терактов возбуждены и расследуются уголовные дела по ст.289 (акт терроризма) и ст.359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля) УК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Генпрокуратуре отметили, что это формирование создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Хофмана Дениса Васильевича, 1986 года рождения. Цель...
 
Новости дня
Новости общества
 
Историки должны максимально правдиво показывать события ВОВ на территории Беларуси - Жилинский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by