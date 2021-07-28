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Минчанин стал фигурантом уголовного дела за оскорбление в интернете
28.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На днях оперативники задержали 26-летнего жителя столицы, который в деструктивном телеграм-канале разместил негативный комментарий в адрес омоновца. Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за публичное оскорбление должностного лица. Фигурант нигде не работает и неоднократно привлекался к административной ответственности.Читайте также:
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На днях оперативники задержали 26-летнего жителя столицы, который в деструктивном телеграм-канале разместил негативный комментарий в адрес омоновца. Следователи...
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