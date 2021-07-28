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Белорусские военные прибыли в Китай для участия в "Армейских международных играх"

28.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские военные прибыли в Китай для участия в "Армейских международных играх". Служащие уже прошли таможенный и усиленный санитарный контроль. Впереди карантинные мероприятия на территории учебного центра Народно-освободительной армии Китая. После этого все участники игр смогут приступить к тренировкам. Наши военные представят Беларусь в трех конкурсах.

Среди них "Суворовский натиск", "Чистое небо" и "Безопасная среда". Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил значимость выступления наших команд. По его словам, участие в таких мероприятиях демонстрирует престиж белорусской армии на международной арене.

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Белорусские военные прибыли в Китай для участия в "Армейских международных играх". Служащие уже прошли таможенный и усиленный санитарный контроль. Впереди...
 
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