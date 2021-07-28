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Герою Советского Союза В. Мичурину исполняется 105 лет - ветеран получил подарки от Президента Беларуси

28.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Старейшему Герою Советского Союза Василию Мичурину исполняется 105 лет. Родился Василий Сергеевич 28 июля 1916 года в деревне Костромской области в крестьянской семье, окончил 7 классов. Жил в Ленинграде, работал строителем. Позже окончил Минское военно-политическое училище.

В Красной армии с октября 1939 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941-го. Звания Героя Советского Союза удостоен за участие в советско-финской войне. "Золотую Звезду" Василию Сергеевичу  вручали в Георгиевском зале Кремля. А после снова суровые военные будни: Василий Мичурин участвовал в боях за освобождение Старых Дорог, Барановичей, воевал в Восточной Пруссии, брал Кенигсберг и Берлин. Война для него закончилась под Прагой.

Эти героические страницы белорусы помнят и сегодня. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина с юбилеем.


Президент поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина с юбилеем

За плечами большой достойный жизненный путь воина-фронтовика, гражданина, патриота, семьянина. Пройдя через неимоверные испытания, Вы смогли сохранить в себе лучшие человеческие качества: жизнелюбие, доброту, отзывчивость, справедливость, честность и порядочность. Вы человек-легенда, а Ваша жизнь - пример для нас и будущих поколений, яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли.Герою Советского Союза В. Мичурину исполняется 105 лет - ветеран получил подарки от Президента Беларуси



Глава государства поблагодарил ветерана за все, что он сделал для защиты, сохранения и развития Отечества, за беспримерный подвиг во имя свободы и независимости Беларуси.

Поздравительное послание и подарки от Президента ветерану вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Виктор Гулевич.

Многочисленные поздравления Василий Сергеевич принимает сегодня в основном дистанционно. После успешно перенесенной операции ветеран находится в доме-интернате "Комфортная жизнь", где ему обеспечен постоянный профессиональный уход. Учитывая возраст, состояние здоровья и эпидемическую обстановку, масштабного празднования юбиляр не устраивал и гостей не созывал. Но был рад и растроган, получив в свой день рождения поздравительное послание главы государства, цветы и подарки. "Я живу. И жить хочется", - с улыбкой сказал гостям Василий Сергеевич. 

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Старейшему Герою Советского Союза Василию Мичурину исполняется 105 лет. Родился Василий Сергеевич 28 июля 1916 года в деревне Костромской области в крестьянской...
 
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