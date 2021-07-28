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Прием документов в аспирантуру и докторантуру БГПУ стартует 2 августа

28.07.2021 15:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2 августа по 30 сентября в Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка будет проходить прием документов в аспирантуру и докторантуру за счет средств республиканского бюджета и на платной основе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Обучение в аспирантуре и докторантуре за счет средств республиканского бюджета осуществляется на договорной основе. Прием лиц для получения послевузовского образования на платной основе осуществляется по всем специальностям, по которым ведется подготовка в аспирантуре и докторантуре БГПУ", - рассказали в пресс-службе.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Беларуси, подают документы в аспирантуру и докторантуру в течение всего учебного года.

С перечнем необходимых документов, требованиями к поступающим, условиями допуска к вступительным экзаменам и зачисления в аспирантуру и докторантуру можно ознакомиться на сайте университета, а также по адресу: г.Минск, ул.Советская, 18 (учебный корпус №1, каб. 96 и 97). Телефоны для справок: 8 (017) 311-20-57, 8 (017) 327-82-04.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Обучение в аспирантуре и докторантуре за счет средств республиканского бюджета осуществляется на договорной основе. Прием лиц для получения послевузовского...
 
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