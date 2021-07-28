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В БГУ на бюджет средний конкурс составил 1,43 человека на место

28.07.2021 15:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены первые итоги вступительной кампании в БГУ. 26 июля в 18.00 завершился прием документов на бюджетную форму обучения и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

На дневную бюджетную форму обучения подано 3142 заявления абитуриентов при плане приема 2199. Средний конкурс составил 1,43 человека на место.

Среди подавших документы - 75 победителей международных и республиканских олимпиад, зачисляемых без экзаменов. Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием - 804, это 25,6% от общего числа. Среди подавших документы также 1474 человека (47%) окончили лицеи и гимназии. Число абитуриентов, участвующих в общем конкурсе и имеющих суммарный балл выше 300, - 69,2%. Среди этих абитуриентов 92 стобалльных результата на ЦТ.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, сложились следующие конкурсы: "дизайн (направление - коммуникативный)" - 12 человек на место при плане приема 6, "дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды)" - 7,5 (6), "правоведение (на сокращенную форму)" - 3,2 (10).

На заочную бюджетную форму обучения подали документы 404 абитуриента при плане приема 231, конкурс составил 1,75 человека на место. В том числе на сокращенный срок обучения подали документы 223 абитуриента при плане приема 70, конкурс - 3,2 человека на место.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокий конкурс сложился на такие, как "медицинская экология (сокращенный срок обучения)" - 7,8 человека на место при плане 5, "правоведение (сокращенный срок обучения)" - 2,5 (30), "социальная работа (сокращенный срок обучения)" - 4 (4), "менеджмент (сокращенный срок обучения)" - 3,7 (7), "финансы и кредит (сокращенный срок обучения)" - 2,3 (7), "документоведение (сокращенный срок обучения)" - 2,4 (12).

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 9 августа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На дневную бюджетную форму обучения подано 3142 заявления абитуриентов при плане приема 2199. Средний конкурс составил 1,43 человека на место.
 
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