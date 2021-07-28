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На уборке урожая определились 7 молодежных экипажей-тысячников

28.07.2021 15:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая определились семь молодежных экипажей-тысячников, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "Молодежь за урожай!" Владислав Дубицкий.

"На сегодня в уборочной кампании задействованы 517 молодежных экипажей. Из них уже определились семь тысячников. В лидерах молодежные экипажи Александра Скрыгана и Александра Мидюка из СРУП "Совхоз Рачковичи" Белоруской железной дороги Слуцкого района (1572,0 т), Александра Салодкого и Александра Головача из СФ "Клецкий" Клецкого района (1051,7 т)", - рассказал Владислав Дубицкий.

Кроме того, на уборке трудятся 365 молодых водителей. "Из них 21 уже перевез 1 тыс. т и более намолоченного зерна, - отметил руководитель проекта. - Всего молодежные экипажи намолотили на сегодняшний день более 97 191 т зерна, а молодые водители перевезли более 97 446 т".

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Республиканский проект "Молодежь за урожай!" среди молодежных уборочных экипажей и молодых водителей стартовал 12 июля. Это своеобразные соревнования между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерна и зернобобовых культур. Традиционно проект включает две номинации - "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Он предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2021 и #роднаенароднае.

Молодежный проект реализуется БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и других заинтересованных. Он способствует повышению уровня национальной продовольственной безопасности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля, закреплению молодежи на селе. За три года в нем приняли участие 2026 молодежных экипажей и 1688 молодых водителей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят...
 
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