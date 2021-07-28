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В Беларуси вводятся электронные медкарты: что это и как будет работать
28.07.2021 15:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство здравоохранения предоставит всем гражданам Беларуси электронные медицинские карты и доступ к личным кабинетам пациентов. Об этом говорится в постановлении Минздрава №75 от 7 июля,
Согласно документу, формирование электронной медицинской карты пациента и личного электронного кабинета будет осуществляться без их дублирования на бумажном носителе. Каждый электронный меддокумент будет подписываться медработником своим ЭЦП. Если в формировании документа участвуют несколько медиков, то они должны будут подписать его каждый.
Электронная медкарта будет содержать:
С помощью электронного личного кабинета каждый гражданин сможет обратиться за:
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Министерство здравоохранения предоставит всем гражданам Беларуси электронные медицинские карты и доступ к личным кабинетам пациентов.
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