В Беларуси вводятся электронные медкарты: что это и как будет работать

Министерство здравоохранения предоставит всем гражданам Беларуси электронные медицинские карты и доступ к личным кабинетам пациентов. Об этом говорится в постановлении Минздрава №75 от 7 июля, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, формирование электронной медицинской карты пациента и личного электронного кабинета будет осуществляться без их дублирования на бумажном носителе. Каждый электронный меддокумент будет подписываться медработником своим ЭЦП. Если в формировании документа участвуют несколько медиков, то они должны будут подписать его каждый.

Электронная медкарта будет содержать:

Персональные данные (ФИО, идентификационный номер, дату рождения, возраст, пол, сведения о документах, удостоверяющих личность пациента, сведения о месте жительства и (или) месте пребывания),

Контактные данные,

Сведения о договоре медицинского страхования (при его наличии),

Информацию о семейном положении и родословной пациента (наследственных и перенесенных заболеваниях, факторах риска возникновения заболевания),

Данные об аллергических заболеваниях пациента,

Подробности проведенных лабораторных исследований и их результатов,

Информацию о назначениях лекарственных препаратов врачом-специалистом (врачебным консилиумом) и обеспечении пациента лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,

Сведения о выданных пациенту листках нетрудоспособности (справках о временной нетрудоспособности) и иную информацию.

С помощью электронного личного кабинета каждый гражданин сможет обратиться за: