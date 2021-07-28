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В Беларуси вводятся электронные медкарты: что это и как будет работать

28.07.2021 15:41 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство здравоохранения предоставит всем гражданам Беларуси электронные медицинские карты и доступ к личным кабинетам пациентов. Об этом говорится в постановлении Минздрава  №75 от 7 июля, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, формирование электронной медицинской карты пациента и личного электронного кабинета будет осуществляться без их дублирования на бумажном носителе. Каждый электронный меддокумент будет подписываться медработником своим ЭЦП. Если в формировании документа участвуют несколько медиков, то они должны будут подписать его каждый.

Электронная медкарта будет содержать:

  • Персональные данные (ФИО, идентификационный номер, дату рождения, возраст, пол, сведения о документах, удостоверяющих личность пациента, сведения о месте жительства и (или) месте пребывания),
  • Контактные данные,
  • Сведения о договоре медицинского страхования (при его наличии),
  • Информацию о семейном положении и родословной пациента (наследственных и перенесенных заболеваниях, факторах риска возникновения заболевания),
  • Данные об аллергических заболеваниях пациента,
  • Подробности проведенных лабораторных исследований и их результатов,
  • Информацию о назначениях лекарственных препаратов врачом-специалистом (врачебным консилиумом) и обеспечении пациента лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,
  • Сведения о выданных пациенту листках нетрудоспособности (справках о временной нетрудоспособности) и иную информацию.

С помощью электронного личного кабинета каждый гражданин сможет обратиться за:

  • Выдачей выписок из меддокументов и медсправкой о состоянии здоровья,
  • Выдачей заключения медико-реабилитационной экспертной, врачебно-консультационной и иных комиссий,
  • Продлением электронного рецепта врача.

 
 
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Министерство здравоохранения предоставит всем гражданам Беларуси электронные медицинские карты и доступ к личным кабинетам пациентов.
 
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