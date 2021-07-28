Победа в ВОВ - ключевой момент национального самосознания белорусов - мнение

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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победа в Великой Отечественной войне - ключевой момент национального самосознания белорусов, заявила сегодня журналистам старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Марина Краснова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Победа в Великой Отечественной войне, главную роль в которой сыграл Советский Союз, является ключевым моментом национального самосознания белорусов. Несмотря на все перипетии нашей истории, ни распад СССР, ни горячие 1990-е, ни нападки, которые начались на ВОВ и Советский Союз с начала 2000-х годов, не изменили отношения белорусов к этому событию. Великая Отечественная война воспринималась и воспринимается одновременно как героическая и трагическая страница в нашей истории, событие, которым народ должен гордиться. Те люди, которые воевали за нашу родину, - достойны чести и уважения", - отметила Марина Краснова.

Научный сотрудник убеждена, что белорусам действительно важно сохранить память и отношение к войне, которое у нас всегда было. "В системе школьного исторического образования этому уделяется много внимания. Если сравнивать с республиками бывшего Советского Союза, то такого внимания, как Беларуси, нет нигде. Первое представление о войне школьники получают уже в 4-м классе - в рамках содержательного блока "Мая Радзіма Беларусь" есть тема, посвященная Великой Отечественной войне. Школьники знакомятся с именами тех людей, которые погибли за Беларусь, были выходцами из нашей страны", - рассказала она. Потом начинается системное изучение истории. Изучается всемирная история и история Беларуси. В 11-м классе акцент делается больше на понимание того, что произошло, почему и что нужно сделать, чтобы эти события больше не повторились.

"В 2004 году, когда уже начинались нападки на Советский Союз, по поручению Президента Беларуси был введен факультатив "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" и издано одноименное пособие. Его хорошо знают в России и соседних республиках, оно получило высокую оценку учителей, учащихся, ветеранов. В свое время оно было вручено всем ветеранам, которые были на тот момент живы. В нем достаточно объективно рассмотрена история Второй мировой войны", - продолжила научный сотрудник.

По ее словам, в настоящее время осуществляется серьезный проект белорусских и российских историков. "Проект реализуется для того, чтобы создать общие, единые пособия по истории войны для учителей, где будут представлены позиции историков двух стран. Планируется серия изданий по разным вопросам. Первым таким пособием стала "История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории". В книгу включен ряд уникальных документов, которые опубликованы впервые. Использованы документы из архивов многих стран", - добавила она.

"Это нужно для того, чтобы школьники не просто получали мнение о войне, а сами на основе фактов, анализируя их, делали собственные выводы", - заключила научный сотрудник.-0-