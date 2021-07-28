В Академии искусств - целевой набор. Вице-премьер посетил творческие экзамены

Источник материала: БT

Конкурс в 8 человек на место и целевой набор. В Академии искусств стартовали творческие испытания абитуриентов, ведь продолжается вступительная кампания в вузы страны. Если в некоторые учебные заведения достаточно подать результаты ЦТ, аттестат и необходимые документы, то в кузницах талантов самый ответственный момент - профильная сессия. За работой экзаменационной комиссии на театральном факультете и прохождением испытаний юными талантами наблюдал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. В этом сезоне - 60 претендентов на обучение актерской профессии. Места же на курсе получат лишь 10 человек: 6 - за счет бюджета и 4 - на платной основе. Особенность приема учебного года 2021-22 - целевой набор. Будущих студентов этого курса отбирают специально под определенную труппу. В данном случае - Молодежного театра.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Целевым образом они получат свое первое рабочее место именно в этом театре. Собственно, мы сейчас идем по этому пути. Вы знаете, что и глава государства поручал расширить целевой набор и в рамках других высших учебных заведений - это и медицинского профиля, и профиля педагогического. Это очень важно, что заказчик уже на стадии отбора видит, кто к нему придет. И это позволит нам и творчески более качественно подготовить специалистов. Я думаю, они в плане стажировок и всего остального будут тесно связаны с театром.

На театральном факультете завершены экзамены по сценической речи и вокалу, впереди еще испытания по танцу и актерскому мастерству. Всего же в Беларуси 3 творческих вуза: кроме Академии искусств, Институт культуры и Академия музыки. Профильная сессия сейчас проходит во всех учебных заведениях.





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