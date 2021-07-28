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В Беларуси за полгода построено 2,5 млн кв. м жилья

28.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За первое полугодие в Беларуси возвели почти два с половиной миллиона квадратных метров жилья - это больше половины от годового плана. Об этом рассказал первый замминистра архитектуры и строительства Игорь Костюков. Выросли и темпы строительства жилья с господдержкой для нуждающихся и многодетных. Акцент также на возведение арендных квадратных метров и домов на электричестве. Что касается экспорта строительных товаров и услуг, то за полгода он составил 637 миллионов долларов. Это вопреки пандемии и санкциям.

Задача для отрасли на пятилетку - строительство не менее 4 млн квадратных метров ежегодно.


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За первое полугодие в Беларуси возвели почти два с половиной миллиона квадратных метров жилья - это больше половины от годового плана. Об этом рассказал первый...
 
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