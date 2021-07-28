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На МТЗ опровергли очередной фейк: предприятие работает в штатном режиме

28.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Очередной миф развеян. Сталь продолжает закаляться и становится еще прочнее. Литейное производство МТЗ работало и работает в штатном режиме. Завод в полном объеме обеспечен абсолютно всеми заготовительными материалами. Это "Беларусь 1" подтвердил и главный металлург МТЗ Илья Фирсов.

Сейчас в литейном цехе № 2 ведется модернизация. Уже установлены и работают 3 небольшие индукционные печи, и к ноябрю планируется запустить еще 2 большие. На МТЗ планируют перейти к индукционной плавке. Это (как отметили на предприятии) значительно улучшит экологическую обстановку в городе и повысит производительность этого цеха.

Литейное производство на Минском тракторном заводе - одно из самых крупных в Беларуси, является основой для изготовления широкой линейки тракторной техники.


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Очередной миф развеян. Сталь продолжает закаляться и становится еще прочнее. Литейное производство МТЗ работало и работает в штатном режиме. Завод в полном объеме...
 
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