На МТЗ опровергли очередной фейк: предприятие работает в штатном режиме

Источник материала: БT

Очередной миф развеян. Сталь продолжает закаляться и становится еще прочнее. Литейное производство МТЗ работало и работает в штатном режиме. Завод в полном объеме обеспечен абсолютно всеми заготовительными материалами. Это " Беларусь 1 " подтвердил и главный металлург МТЗ Илья Фирсов.

Сейчас в литейном цехе № 2 ведется модернизация. Уже установлены и работают 3 небольшие индукционные печи, и к ноябрю планируется запустить еще 2 большие. На МТЗ планируют перейти к индукционной плавке. Это (как отметили на предприятии) значительно улучшит экологическую обстановку в городе и повысит производительность этого цеха.

Литейное производство на Минском тракторном заводе - одно из самых крупных в Беларуси, является основой для изготовления широкой линейки тракторной техники.





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