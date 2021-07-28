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С. Рекеда: Миграционный кризис в Литве - результат враждебной политики в отношении своих соседей

28.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация с мигрантами в Литве выходит из-под контроля. Гости из Северной Африки и с Ближнего Востока не стесняются громко заявлять о своих правах. Бунты в лагерях для беженцев становятся системным явлением.

Сложившийся миграционной кризис - результат враждебной соседской политики Вильнюса. Такое мнение каналу "Беларусь 1" высказал главный редактор аналитического портала RU-BALTIC.RU Сергей Рекеда. (видео)


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Ситуация с мигрантами в Литве выходит из-под контроля. Гости из Северной Африки и с Ближнего Востока не стесняются громко заявлять о своих правах. Бунты в лагерях...
 
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