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С. Рекеда: Миграционный кризис в Литве - результат враждебной политики в отношении своих соседей
28.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ситуация с мигрантами в Литве выходит из-под контроля. Гости из Северной Африки и с Ближнего Востока не стесняются громко заявлять о своих правах. Бунты в лагерях для беженцев становятся системным явлением.
Сложившийся миграционной кризис - результат враждебной соседской политики Вильнюса. Такое мнение каналу "
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Ситуация с мигрантами в Литве выходит из-под контроля. Гости из Северной Африки и с Ближнего Востока не стесняются громко заявлять о своих правах. Бунты в лагерях...
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