Источник материала: БT

2 тысячи личного состава и 100 единиц техники - внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения на полигоне в Липках. Отрабатываются вопросы обеспечения охраны общественного порядка, пресечение беспорядков во время несанкционированных мероприятий. Сценарий адаптирован к реальности. Причем, как отмечают организаторы, рассматриваются и столкновения в других странах. Маневры плановые, их, как правило, внутренние войска проводят несколько раз в год. Два дня тренировок, 27-я репетиция, а сегодня, можно сказать, генпрогон. Несмотря на сценарий, министр внутренних дел Иван Кубраков в процессе менял задачи сторонам. В реальности ситуация может выходить из-под контроля, поэтому надо быть готовым к любому развитию событий.

Как отметил министр, за годы задачи внутренних войск МВД трансформируются с учетом времени, технологий и ситуаций, происходящих в мире. Такие маневры - это хороший повод освежить навыки и усовершенствовать свои возможности.





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