"Отряды гражданской самообороны Беларуси" могут быть признаны террористической организацией

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Признать формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории страны. Такое заявление в Верховный суд направил генеральный прокурор. Документ подготовлен в соответствии с Законом "О борьбе с терроризмом" по предложению Комитета госбезопасности. Это формирование было создано в сентябре прошлого года под руководством гражданина Германии Дениса Хофмана, чтобы объединить радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти, а также терактов в Беларуси. В качестве координаторов выступали граждане стран Евросоюза и проживающие там белорусы.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

В Генпрокуратуру представлены доказательства, подтверждающие обстоятельства, достаточные для признания организации террористической. Цель ее деятельности - объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах в Беларуси. Для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и каналы. В них подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям.

Руководители и активные участники этой структуры приступили к непосредственному совершению актов терроризма для дестабилизации общественного порядка, оказания насильственного воздействия на органы власти. А с апреля этого года в сообществе неоднократно обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий и автомобилей. По фактам совершения участниками этой организации терактов возбуждены и расследуются ряд уголовных дел.





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