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Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях

28.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях.

На это утро намолочено 2 миллиона 216 тысяч тонн зерна. В лидерах уборочной Брестская область, она по намолоту преодолела полумиллионный рубеж. Эту же отметку сегодня преодолеет и Минский регион. Убрана почти треть площадей. Средняя урожайность 32,7 центнера с гектара.

Как заявляют в профильном ведомстве, темпы уборки выше, чем в прошлом году. Внесла корректировки аномальная жара в начале июля. Сейчас же температурный режим способствует эффективной работе. Завершается уборка озимого рапса - осталось 15 %. По прогнозам, эта работа может закончиться к концу этой недели.


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Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях. На это утро намолочено 2 миллиона 216 тысяч тонн зерна. В лидерах уборочной Брестская область, она по...
 
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