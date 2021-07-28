Источник материала: БT

Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях.

На это утро намолочено 2 миллиона 216 тысяч тонн зерна. В лидерах уборочной Брестская область, она по намолоту преодолела полумиллионный рубеж. Эту же отметку сегодня преодолеет и Минский регион. Убрана почти треть площадей. Средняя урожайность 32,7 центнера с гектара.

Как заявляют в профильном ведомстве, темпы уборки выше, чем в прошлом году. Внесла корректировки аномальная жара в начале июля. Сейчас же температурный режим способствует эффективной работе. Завершается уборка озимого рапса - осталось 15 %. По прогнозам, эта работа может закончиться к концу этой недели.





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