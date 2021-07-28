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Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях
28.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях.
На это утро намолочено 2 миллиона 216 тысяч тонн зерна. В лидерах уборочной Брестская область, она по намолоту преодолела полумиллионный рубеж. Эту же отметку сегодня преодолеет и Минский регион. Убрана почти треть площадей. Средняя урожайность 32,7 центнера с гектара.
Как заявляют в профильном ведомстве, темпы уборки выше, чем в прошлом году. Внесла корректировки аномальная жара в начале июля. Сейчас же температурный режим способствует эффективной работе. Завершается уборка озимого рапса - осталось 15 %. По прогнозам, эта работа может закончиться к концу этой недели.
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Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях. На это утро намолочено 2 миллиона 216 тысяч тонн зерна. В лидерах уборочной Брестская область, она по...
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