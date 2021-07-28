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Как в Беларуси накопить нужную сумму и застраховать свою жизнь

28.07.2021 17:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси появилась возможность накопить некую сумму, приумножить ее за счет инвестиций и застраховать свою жизнь.

МТБанк предлагает использовать накопительную стратегию инвестирования – это план инвестиций, разработанный лично для вас.

Он позволит вам накопить денежные средства с учетом своих финансовых возможностей и желаний. Вы получаете наглядную и понятную инструкцию, в которой подробно расписано, какую сумму и за какой срок можно накопить, и что для этого предпринять.

Собственно, вам лично ничего делать не нужно – за вас все сделают специалисты МТБанка. Они бесплатно разработают индивидуальный план инвестиций, а если понадобится его откорректировать, расскажут, как это лучше сделать.

Таким образом, план всегда будет актуальным и эффективным. При этом вам необязательно строго следовать предписаниям в инструкции. Вы можете откладывать меньшую или большую сумму, или вообще отказаться от плана в любой момент.

Что входит в накопительную инвестиционную стратегию

Банковский вклад или текущий счет. С его помощью можно накопить деньги для следующих инвестиций с большей доходностью.

Накопительное страхование жизни, которое сочетает в себе функции накопительного и инвестиционного продуктов. Клиенты получают не только защиту своей жизни, но и дополнительный доход. На сумму страховых взносов начисляются проценты, а благодаря налоговой льготе возвращается 13% подоходного налога.

Акции компаний или ETF (Exchange Traded Funds) фонды акций. Это одни из самых популярных и надежных инструментов долгосрочного инвестирования.

«Рано или поздно каждый задумывается о «финансовой подушке безопасности», необходимости собрать денежную сумму для крупной покупки, первоначального взноса для покупки недвижимости или о гарантии достойной пенсии. Именно для того, чтобы финансовые цели наших клиентов воплощались в конкретные результаты, мы разработали новый продукт. Накопительная инвестиционная стратегия от МТБанка подойдет любому. Она проста в управлении, не требует большого капитала и доступна тем, кто не сталкивался ранее с инвестициями. При этом банк всегда рядом с клиентом, своей многолетней экспертизой обеспечивает поддержку и высокий уровень сервиса.  С нашей стратегией вы не просто копите деньги, вы их постоянно инвестируете, ежедневно приближаясь к своим финансовым целям. Начав сейчас, клиенты обеспечат как свое будущее, так и будущее своих близких», – отметил начальник управления инвестиционного бизнеса Александр Приходько.

 
 
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В Беларуси появилась возможность накопить некую сумму, приумножить ее за счет инвестиций и застраховать свою жизнь. МТБанк предлагает использовать накопительную...
 
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