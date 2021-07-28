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Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности

28.07.2021 17:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 28 июля состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Беларуси Латифом Гандиловым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета безопасности.

На встрече были комплексно обсуждены итоги многолетнего межгосударственного взаимодействия в различных сферах, а также результаты двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности двух стран.

Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности

Государственный секретарь Совета безопасности поблагодарил посла Азербайджана за большой личный вклад в развитие стратегического партнерства между государствами и активное участие в продвижении взаимовыгодного белорусско-азербайджанского диалога.

Стороны заверили друг друга в дальнейшем укреплении контактов и продолжении совместных проектов в сфере безопасности.-0-

Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 28 июля состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом...
 
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