Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 28 июля состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Беларуси Латифом Гандиловым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета безопасности.

На встрече были комплексно обсуждены итоги многолетнего межгосударственного взаимодействия в различных сферах, а также результаты двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности двух стран.





Государственный секретарь Совета безопасности поблагодарил посла Азербайджана за большой личный вклад в развитие стратегического партнерства между государствами и активное участие в продвижении взаимовыгодного белорусско-азербайджанского диалога.

Стороны заверили друг друга в дальнейшем укреплении контактов и продолжении совместных проектов в сфере безопасности.-0-



