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Уличный экстрим активно развивается в Минской области
28.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уличный экстрим активно развивается в Минской области. Новые скейтодромы, зоны для занятия уличной гимнастикой, треки для роллерного спорта - все это уже можно увидеть не только в крупных городах, но и в небольших городках и деревнях. Способствует росту популярности таких локаций среди подростков и развитие инфраструктуры. Илья Цветков сделал обзор свежих экстрим-площадок (видео).
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Уличный экстрим активно развивается в Минской области. Новые скейтодромы, зоны для занятия уличной гимнастикой, треки для роллерного спорта - все это уже можно...
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