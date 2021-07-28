БГУИР и БНТУ поднялись в мировом рейтинге университетов WEBOMETRICS

Источник материала: БT

Ведущие белорусские вузы покоряют мировые рейтинги. По данным Webometrics, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники поднялся на 307-ю позицию и вошел в 10 процентов лучших мировых университетов, заняв в рейтинге 3 279-ю позицию. Не теряет свой показатель и БНТУ. Университет укрепился на 249 пунктов - 2 628 место в списке из более чем 30 тысяч высших учебных заведений по всему миру. Всего же в общий рейтинг включены 57 учреждений образования Беларуси. Лучшими в мире остаются Гарвардский, Стендфордский университеты, а также - Массачусетский технологический институт, Калифорнийский и Мичиганский университеты.





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