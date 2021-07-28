Прогноз погоды на 29 июля

Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.

29 июля ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем в отдельных районах град. В дневные часы по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 - плюс 32°С.





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