Коллекция раритетов в новой экспозиции библиотеки имени И. Х. Колодеева

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Медные шиллинги времен Речи Посполитой, знаменитый кузнецовский фарфор 19 века и дореволюционные открытки с конвертами - эти и другие уникальные предметы в экспозиции Борисовской центральной районной библиотеки. На ней сотни артефактов, документов и единиц сувенирной продукции. В витринах краеведческого центра библиотеки - около сотни спичечных этикеток советских времен (коллекция борисовчанина Валерия Василенко), книжные знаки Сибирской военной и Омской женской гимназий. Это подарки от известного исследователя эпохи войны 1812 года Александра Королева.

Выставка представляет только небольшую часть из фонда подарков, которыми обладает библиотека. Посмотреть экспозицию можно будет до начала сентября.





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