ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"От родного порога" - вернисаж в галерее "Университет культуры"

28.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В ее картинах нет тусклого и черного! Столичная галерея "Университет культуры" принимает выставку Елены Краснощековой. 30 картин, написанных маслом в разные периоды жизни автора, объединены тематическим названием "от родного порога". Художница, которая живет и работает в Москве, пишет своей малую родину - Беларусь. Живописец родилась в Слуцке, художественное образование получила в Кобрине, с пленэрами и выставками объездила практически весь мир.

Елена Краснощекова - художник-импрессионист. На творческом счету автора - около 30 выставок. Ее работы хранятся в частных собраниях 13 стран. Несколько своих полотен мастер подарила родному Слуцку в честь 900-летия города.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ее картинах нет тусклого и черного! Столичная галерея "Университет культуры" принимает выставку Елены Краснощековой. 30 картин, написанных маслом в разные периоды...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые воркаут-зоны и скейт-площадки появляются в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by