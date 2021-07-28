"От родного порога" - вернисаж в галерее "Университет культуры"

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В ее картинах нет тусклого и черного! Столичная галерея "Университет культуры" принимает выставку Елены Краснощековой. 30 картин, написанных маслом в разные периоды жизни автора, объединены тематическим названием "от родного порога". Художница, которая живет и работает в Москве, пишет своей малую родину - Беларусь. Живописец родилась в Слуцке, художественное образование получила в Кобрине, с пленэрами и выставками объездила практически весь мир.

Елена Краснощекова - художник-импрессионист. На творческом счету автора - около 30 выставок. Ее работы хранятся в частных собраниях 13 стран. Несколько своих полотен мастер подарила родному Слуцку в честь 900-летия города.





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