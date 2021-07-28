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Новые воркаут-зоны и скейт-площадки появляются в Минской области

28.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для любителей экстремального катания на самокатах и скейтбордах в центральном регионе развивают целые кластеры уличных видов спорта. Борисовский скейтодром - самый большой в Минской области. Он занимает площадь в 2000 квадратов и возведен по европейским стандартам. Это специальное покрытие и около 10 видов модулей для трюков.

Площадка работает уже год, а неподалеку - в деревне Лошница - открылась совсем свежая воркаут-зона. Теперь она является главным местом притяжения для всех жителей деревни и соседних населенных пунктов.


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Для любителей экстремального катания на самокатах и скейтбордах в центральном регионе развивают целые кластеры уличных видов спорта. Борисовский скейтодром -...
 
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