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75 машин поливают дороги Минска в жару

28.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дорожное покрытие страдает от высоких температур. Чтобы асфальт не плавился и не деформировался, в столице крупные артерии с интенсивным движением поливают не менее 6 раз в день. Остальные улицы также не остаются без освежающих аквапроцедур. Обычно в рейсы выезжают 60 машин, а во время нынешних условий погоды в поливе городских улиц задействуют 75 единиц спецтехники.

Охладительный душ асфальт получает, если температура воздуха поднимается выше 25 градусов.


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Дорожное покрытие страдает от высоких температур. Чтобы асфальт не плавился и не деформировался, в столице крупные артерии с интенсивным движением поливают не...
 
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