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Аграрии Минской области продолжают уборку хлеба

28.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии продолжают работу на полях. Полумиллионный рубеж сегодня преодолеет Минский регион. Хлебные нивы убрали почти на 30 %. Средняя урожайность зерновых по области почти 37 ц/га. В хозяйстве "Агро-Неманский" Столбцовского района, например, уже обмолотили озимый рапс и яровой ячмень. Сейчас техника вышла в поля с озимой рожью. Культура дает по 45 ц/га. Золотое зерно собирают 9 экипажей: ежедневный намолот зерна - около 500 т.

На зерносушильный комплекс урожай поступает с влажностью 15-16 %. За час до нужной кондиции доводят 40 т зерна, за сутки - около 300.


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Аграрии продолжают работу на полях. Полумиллионный рубеж сегодня преодолеет Минский регион. Хлебные нивы убрали почти на 30 %. Средняя урожайность зерновых по...
 
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